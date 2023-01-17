Хорошавин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Хорошавин Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Хорошавин Нефёд Иванов

Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Фёдорова

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Ксения Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1726
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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