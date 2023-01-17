Хорошавин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Хорошавин Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726