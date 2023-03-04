Хорошавин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: Хорошавин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1663

Сын: Хорошавин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Хорошавин Агафон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1710
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