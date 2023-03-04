Хорошавин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: Хорошавин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Хорошавин Агафон Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1710