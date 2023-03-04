Хорошавин Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710