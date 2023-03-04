Хорошавин Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Ксения Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1663 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Хорошавин Нефёд Иванов

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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