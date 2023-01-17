Хорошавин Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Васса Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Шустова Анна Нефодова

Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов

Рождение ребёнка
1713

Сын: Хорошавин Давид Нефодотович

Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Хорошавин Ефим Нефодотович

Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Нефёд Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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