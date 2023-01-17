Хорошавин Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Шустова Анна Нефодова
Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов
Рождение ребёнка
1713
Сын: Хорошавин Давид Нефодотович
Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Хорошавин Ефим Нефодотович
Отец ребёнка: Хорошавин Нефёд Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710