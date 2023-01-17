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Хорошавин Ефим Нефодотович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Хорошавин Нефёд Иванов

Мать: Хорошавин Васса Васильева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Хорошавин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Маремьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Хорошавин Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феодора Ефимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Степанида Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1758
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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