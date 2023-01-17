Хорошавин Ефим Нефодотович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Хорошавин Нефёд Иванов
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Маремьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Хорошавин Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феодора Ефимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758