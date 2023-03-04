Хорошавина (Сергеева) Степанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Маремьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Хорошавин Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феодора Ефимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763