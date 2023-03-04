Хорошавина (Сергеева) Степанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Сергеева) Степанида Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Хорошавин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Маремьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Хорошавин Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феодора Ефимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ефим Нефодотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Ефим Нефодотович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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