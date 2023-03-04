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Хорошавин Никифор Ефимович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

26.06.1817

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Хорошавин Ефим Нефодотович

Мать: Хорошавина (Сергеева) Степанида Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1761 ст.

Жена: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1761г. (садьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21 муж поч. Хорошавинский невеста тот же приход деревня Бадеринская отец Семен Бадерин оба первым браком
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Гурий Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Миней Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.06.1817
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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