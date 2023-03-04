Хорошавин Никифор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти26.06.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1761 ст.
1761г. (садьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21 муж поч. Хорошавинский невеста тот же приход деревня Бадеринская отец Семен Бадерин оба первым браком
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Гурий Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Миней Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна
Смерть
26.06.1817