Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1761 ст.
1761г. (садьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21 муж поч. Хорошавинский невеста тот же приход деревня Бадеринская отец Семен Бадерин оба первым браком
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Гурий Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Миней Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795