Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Бадерина) Ирина Семёновна

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Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1761 ст.

Муж: Хорошавин Никифор Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1761г. (садьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 21 муж поч. Хорошавинский невеста тот же приход деревня Бадеринская отец Семен Бадерин оба первым браком
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Гурий Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Миней Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Ефимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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