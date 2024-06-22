Колпаков Михаил Иванов 01.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Михаил Иванов

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

01.11.1837

Дата смерти

24.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837

Отец: Колпаков Иоанн Николаев

Мать: (Колпаков) Татьяна Минина

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Крещение
02.11.1837
с. Дальне-Дубровское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Колпаков Антоний Михайлов

Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1857

Жена: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колпаков Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Рождение ребёнка
27.02.1861

Дочь: (Колпакова) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1862

Сын: Колпаков Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1864

Сын: Колпаков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
24.01.1881
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
26.01.1881
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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