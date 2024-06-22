Колпаков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения01.11.1837
Дата смерти24.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837
Отец: Колпаков Иоанн Николаев
Крещение
02.11.1837
с. Дальне-Дубровское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Колпаков Антоний Михайлов
Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Бракосочетание
25.01.1857
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Рождение ребёнка
27.02.1861
Дочь: (Колпакова) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Рождение ребёнка
14.07.1862
Сын: Колпаков Емельян Михайлов
Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Рождение ребёнка
09.07.1864
Мать ребёнка: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Смерть
24.01.1881
Похороны
26.01.1881