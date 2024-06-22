Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Место рождения

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

27.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Колпаков Антоний Михайлов

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1857

Муж: Колпаков Михаил Иванов

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колпаков Феодор Михайлов

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов

Рождение ребёнка
27.02.1861

Дочь: (Колпакова) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1862

Сын: Колпаков Емельян Михайлов

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1864

Сын: Колпаков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
27.03.1904
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
29.03.1904
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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