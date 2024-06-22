Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти27.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1854
Сын: Колпаков Антоний Михайлов
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов
Бракосочетание
25.01.1857
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1861
Дочь: (Колпакова) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1862
Сын: Колпаков Емельян Михайлов
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1864
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Иванов
Смерть
27.03.1904
Похороны
29.03.1904