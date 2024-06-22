Колпаков Емельян Михайлов
Место рождения
Дата рождения14.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862
Крещение
15.07.1862
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1882
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: (Колпакова) Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
01.05.1884
Сын: Колпаков Николай Емельянов
Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Колпаков Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
28.07.1895
Дочь: (Колпакова) Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
04.09.1896
Дочь: (Колпакова) Елисавета Емельянова
Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
20.04.1898
Дочь: (Колпакова) Александра Емельянова
Мать ребёнка: Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Колпакова) Стефанида Емельянова
Мать ребёнка: Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева
Бракосочетание
17.01.1911
Смерть
Неизвестно