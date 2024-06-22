Колпаков Емельян Михайлов 14.07.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Емельян Михайлов

Колпаков Емельян Михайлов

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1863 г.р.
1876 г.р.
1871 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862

Отец: Колпаков Михаил Иванов

Мать: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Крещение
15.07.1862
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: (Колпакова) Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Колпаков Николай Емельянов

Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Колпаков Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: (Колпакова) Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1896

Дочь: (Колпакова) Елисавета Емельянова

Мать ребёнка: Колпаков (Цепенщикова) Ирина Тимофеева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1898

Дочь: (Колпакова) Александра Емельянова

Мать ребёнка: Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Колпакова) Стефанида Емельянова

Мать ребёнка: Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
17.01.1911

Жена: Колпаков (Клячина) Раиса Стефанова

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.