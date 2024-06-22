Колпаков Феодор Михайлов 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Феодор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Колпаков Михаил Иванов

Мать: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Бракосочетание
07.01.1879

Жена: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Колпаков Хрисанф Федоров

Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1881

Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова

Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Колпаков Михаил Феодоров

Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1882

Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова

Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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