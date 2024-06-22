Колпаков Феодор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
07.01.1879
Рождение ребёнка
16.03.1879
Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова
Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова
Рождение ребёнка
30.11.1882
Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова
Рождение ребёнка
30.11.1882
Дочь: (Колпакова) Матрона Феодорова
Мать ребёнка: Колпаков (Логунова) Анастасия Капитонова
Смерть
Неизвестно