Колпаков Антоний Михайлов 01.12.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Антоний Михайлов

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854

Отец: Колпаков Михаил Иванов

Мать: Колпаков (Симонова) Агрипина Леонтьева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Колпаков) Екатерина Евфимова

Крещение
02.12.1854
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Колпаков Иосиф Антонов

Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Колпакова) Феодосия Антониева

Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1887

Сын: Колпаков Иоанн Антониев

Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Снегирев (Колпакова) Анастасия Антониева

Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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