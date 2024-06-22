Колпаков Антоний Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.12.1854
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1878
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Колпакова) Феодосия Антониева
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
12.06.1887
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Снегирев (Колпакова) Анастасия Антониева
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Евфимова
Смерть
Неизвестно