Попова (Мусатова) Люся Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мусатова) Люся Карповна

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Место рождения

с. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан

Дата рождения

09.05.1937

Дата смерти

04.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1937

Отец: Мусатов Карп Феоктистович

Мать: Мусатова Мария

с. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан
Бракосочетание
15.07.1958

Муж: Попов Виктор Семенович

Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
16.03.1959

Сын: Попов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Попов Виктор Семенович

Джамбул, Казахстан
Совхоз 6, Джамбульский район, Казахстан
Смерть
04.04.1989
Джмабул, Казахстан
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