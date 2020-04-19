Попова (Мусатова) Люся Карповна
Место рожденияс. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан
Дата рождения09.05.1937
Дата смерти04.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1937
Отец: Мусатов Карп Феоктистович
Мать: Мусатова Мария
с. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан
Бракосочетание
15.07.1958
Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
16.03.1959
Отец ребёнка: Попов Виктор Семенович
Джамбул, Казахстан
Совхоз 6, Джамбульский район, Казахстан
Смерть
04.04.1989
Джмабул, Казахстан