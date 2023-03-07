Попов Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения14.04.1936
Дата смерти07.08.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936
Отец: Попов Семен Андреевич
Мать: Попова Мария Тимофеевна
Место жительства
С 1951 по ?.01.1989
Джамбул, Казахстан
Образование
С 20.10.1952 по 25.06.1953
Джамбул, Казахстан
В школе СР 30-37 получен аттестат №2167
Работа или профессия
С 28.04.1953 по 08.06.1958
Джамбул, Казахстан
Плотник 4го разряда 3й строительный участок Диртреста ТСЖД Считаестся мобилизованным для работы на предприятии
Образование
С 08.02.1958 по 24.06.1958
Джамбул, Казахстан
Курсы бригадиров комплексных бригад
Работа или профессия
С 24.06.1958 по 02.10.1960
Джамбул, Казахстан
Столяр 4го разряда 3й строительный участок Дортреста ТСЖД
Бракосочетание
15.07.1958
Жена: Попова Люся Карповна
Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
16.03.1959
Мать ребёнка: Попова Люся Карповна
Джамбул, Казахстан
Совхоз 6, Джамбульский район, Казахстан
Работа или профессия
С 02.10.1960 по 10.04.1962
Джамбул, Казахстан
Бригадир полигона 3й строительный участок Дортреста ТСЖД
Работа или профессия
С 09.04.1962 по 13.07.1965
Джамбул, Казахстан
Бригадир 6го участка Джамбульского полигона ЖБИ Центральный строй двор Дор.Треста Казахстанской Ж.Д.
Работа или профессия
С 13.07.1965 по 01.12.1974
Джамбул, Казахстан
Крановщик 3-4-5го разряда Центральный строй двор Дор.Треста Казахстанской Ж.Д.
Работа или профессия
С 01.12.1974 по 07.12.1988
Джамбул, Казахстан
Машинист козлового крана 4го разряда цеха ЖБИ СМП-384. Дортрест Казахстанской Ж.Д. (далее Джамбульский цех ЖБИ Карагандинского завода стройматериалов, далее Джамбульский цех ЖБИ Карагандинского завод... Показать все
Место жительства
С ?.01.1989 по 07.08.1990
Переезд к сыну в Свердловск
Смерть
07.08.1990