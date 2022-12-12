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Мусатов Карп Феоктистович

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Место рождения

Бородинск, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Около 1963

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородинск, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1937

Дочь: Попова Люся Карповна

Мать ребёнка: Мусатова Мария

с. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шумакова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Мусатова Мария

с.Бурлин, Бурлинского р-на, Западно-Казахстанской обл., Казахстан
Призыв на военную службу
01.01.1942
Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Теректинский р-н
Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 61 гв. сп 19 гв. сд Теректинский РВК, Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Теректинский р-н
Военная награда
28.10.1944
Медаль "За Отвагу". Приказ подразделения №: 18/н от: 28.10.1944 Издан: 35 гв. ап 1 гв. сд 11 гв. А 3 Белорусского фронта Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусатова Мария

Смерть
Около 1963
Джамбул, Казахстан
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