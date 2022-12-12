Мусатов Карп Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1937
Дочь: Попова Люся Карповна
Мать ребёнка: Мусатова Мария
с. Бурлин, Бурлинского р-на зап. Казахстан. обл, Казахстан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шумакова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Мусатова Мария
с.Бурлин, Бурлинского р-на, Западно-Казахстанской обл., Казахстан
Призыв на военную службу
01.01.1942
Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Теректинский р-н
Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 61 гв. сп 19 гв. сд Теректинский РВК, Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Теректинский р-н
Военная награда
28.10.1944
Медаль "За Отвагу". Приказ подразделения №: 18/н от: 28.10.1944 Издан: 35 гв. ап 1 гв. сд 11 гв. А 3 Белорусского фронта Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусатова Мария
Смерть
Около 1963
Джамбул, Казахстан