Мусатова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов Карп Феоктистович

Рождение ребёнка
09.05.1937

Дочь: Попова (Мусатова) Люся Карповна

Отец ребёнка: Мусатов Карп Феоктистович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шумакова (Мусатова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Мусатов Карп Феоктистович

Смерть
Неизвестно

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