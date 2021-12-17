Мусатова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1937
Дочь: Попова (Мусатова) Люся Карповна
Отец ребёнка: Мусатов Карп Феоктистович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шумакова (Мусатова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Мусатов Карп Феоктистович
Смерть
Неизвестно