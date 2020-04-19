Попов Юрий Викторович
Место рожденияДжамбул, Казахстан
Дата рождения16.03.1959
Дата смерти19.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.03.1959
Совхоз 6, Джамбульский район, Казахстан
Место жительства
С 16.03.1959 по ?.12.1979
Образование
С 01.09.1966 по 27.06.1976
Средняя школа № 29 им. Ю. А. Гагарина гор. Джамбула
Работа или профессия
С 08.09.1976 по 18.04.1977
Род занятий: Слесарь-сборщик 1го и 2го разряда Джамбульское монтажное управление ордена "Знак Почета" треста Казпромтехмонтаж
Военная служба
С 06.05.1977 по 15.05.1979
Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Военная служба: Ст. Писарь секретного дело производства часть 11281 Одинцово, деревня Часцы
Работа или профессия
С 11.07.1979 по 25.12.1979
Род занятий: Арматурщик Джамбульский завод ЖБИ Западно-Казахстанской Ж. Д.
Место жительства
С ?.12.1979 по 19.04.2020
Образование
С ?.01.1980 по 01.06.1985
Образование УЭМИТ (УрГУПС). Строительный факультет. Специализация путь и путевое хозяйство.
Бракосочетание
30.01.1981
Рождение ребёнка
18.12.1983
Дочь: Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Попова (Суслова) Ольга Анатольевна
Работа или профессия
С 02.08.1985 по 01.04.1986
Род занятий: Мастер Строительно Монтажный поезд-27 тр. Свердловсктрансстрой
Работа или профессия
С 01.04.1986 по 01.12.1988
Род занятий: Прораб Горем-35
Рождение ребёнка
02.06.1988
Сын: Попов Максим Юрьевич
Мать ребёнка: Попова (Суслова) Ольга Анатольевна
Работа или профессия
С 01.12.1988 по 12.10.1992
Род занятий: Главный инженер Горем-35
Работа или профессия
С 01.11.1992 по 10.04.2000
Род занятий: Заместитель директора по капитальному строительству СтройТрансСнаб
Работа или профессия
С 11.04.2000 по 29.05.2000
Род занятий: Начальник ОКСа Екатеринбургская Епархия
Работа или профессия
С 06.06.2000 по 02.09.2005
Род занятий: Заместитель директора завода по капитальному строительству Свердловский ПРМЗ
Работа или профессия
С 05.09.2005 по 05.02.2009
Род занятий: Заместитель директора по капитальному строительству ООО"Трест" Свердловскстрой" далее ООО" Межрегиональная Финансовая Корпопация"
Работа или профессия
С 06.02.2009 по 12.08.2011
Род занятий: Заместитель директора филиала по капитальному строительству ЗАО "Ренова Строй Групп"
Работа или профессия
С 21.05.2012 по 19.04.2020
Род занятий: Заместитель директора службы заказчика ООО "ТПК" УралОбувь"
Смерть
19.04.2020