Попова (Суслова) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1957
Место жительства
С 04.11.1957 по 02.01.1964
Место жительства
С 02.01.1964 по 1968
Переезд семьи - отец переведен в Соколовское рудоуправление
Место жительства
С 1968
Образование
С 01.09.1968 по 01.06.1975
Школа № 121 г. Свердловск
Работа или профессия
С 10.09.1975 по 30.08.1976
Лаборант в лаборатории физико-химических исследований УНИХИМ с ОПЗ
Работа или профессия
С 01.09.1976 по 16.05.1977
Библиотекарь Уральский лесотехнический институт
Образование
С 01.09.1977 по 31.03.1980
Техник-технолог по специальности технология приготовления пищи Свердловский техникум общественного питания присвоена квалификация техника-технолога
Работа или профессия
С 16.04.1980 по 15.09.1981
Технолог Столовая 83 - 3й трест
Бракосочетание
30.01.1981
Работа или профессия
С 15.09.1981 по 1983
Техник Управление общественного питания Свердловского горисполкома.
Рождение ребёнка
18.12.1983
Дочь: Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Попов Юрий Викторович
Рождение ребёнка
02.06.1988
Сын: Попов Максим Юрьевич
Отец ребёнка: Попов Юрий Викторович
Работа или профессия
С 04.01.1995 по 28.10.1996
Бухгалтер-кассир ПОО"Стройтрансснаб"
Работа или профессия
С 29.10.1996 по 30.09.2004
Инспектор отдела кадров Муниципальное предприятие по ремонту и эксплуатации жилого фонда Кировского района города Екатеринбурга (далее МУП Курс-2000, далее управляющая компания Радомир).
Работа или профессия
С 01.04.2005 по 16.11.2012
Главный специалист Государственное учреждение. Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. отдел администрирования страховых взносов, учёта и регистрации с... Показать все