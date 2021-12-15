Попова (Суслова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Суслова) Ольга Анатольевна

Попова (Суслова) Ольга Анатольевна

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1957

Отец: Суслов Анатолий Степанович

Мать: Суслова (Бякова) Мира Артемьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 04.11.1957 по 02.01.1964
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 02.01.1964 по 1968
Переезд семьи - отец переведен в Соколовское рудоуправление
Место жительства
С 1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 01.09.1968 по 01.06.1975
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Школа № 121 г. Свердловск
Работа или профессия
С 10.09.1975 по 30.08.1976
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Лаборант в лаборатории физико-химических исследований УНИХИМ с ОПЗ
Работа или профессия
С 01.09.1976 по 16.05.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Библиотекарь Уральский лесотехнический институт
Образование
С 01.09.1977 по 31.03.1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Техник-технолог по специальности технология приготовления пищи Свердловский техникум общественного питания присвоена квалификация техника-технолога
Работа или профессия
С 16.04.1980 по 15.09.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Технолог Столовая 83 - 3й трест
Бракосочетание
30.01.1981

Муж: Попов Юрий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 15.09.1981 по 1983
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Техник Управление общественного питания Свердловского горисполкома.
Рождение ребёнка
18.12.1983

Дочь: Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Попов Юрий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1988

Сын: Попов Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Попов Юрий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 04.01.1995 по 28.10.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бухгалтер-кассир ПОО"Стройтрансснаб"
Работа или профессия
С 29.10.1996 по 30.09.2004
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Инспектор отдела кадров Муниципальное предприятие по ремонту и эксплуатации жилого фонда Кировского района города Екатеринбурга (далее МУП Курс-2000, далее управляющая компания Радомир).
Работа или профессия
С 01.04.2005 по 16.11.2012
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Главный специалист Государственное учреждение. Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. отдел администрирования страховых взносов, учёта и регистрации с... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.