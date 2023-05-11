Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

МП
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Место
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Место жительства
С 18.12.1983
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение
18.12.1983

Отец: Попов Юрий Викторович

Мать: Попова Ольга Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 01.09.1991 по 01.06.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Школа №208 (ранее Ж.Д. школа №3)
Образование
С 2001 по 2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УрГУПС Строительный факультет
Бракосочетание
02.12.2005

Муж: Парамонов Сергей Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.2008

Дочь: Парамонова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Парамонов Сергей Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.2010

Сын: Парамонов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Парамонов Сергей Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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