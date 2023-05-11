Парамонова (Попова) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 18.12.1983
Рождение
18.12.1983
Отец: Попов Юрий Викторович
Мать: Попова Ольга Анатольевна
Образование
С 01.09.1991 по 01.06.2001
Школа №208 (ранее Ж.Д. школа №3)
Образование
С 2001 по 2006
УрГУПС Строительный факультет
Бракосочетание
02.12.2005
Рождение ребёнка
30.08.2008
Дочь: Парамонова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Парамонов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.2010
Сын: Парамонов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Парамонов Сергей Михайлович