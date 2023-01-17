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Попов Максим Юрьевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1988

Отец: Попов Юрий Викторович

Мать: Попова Ольга Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1990 по 05.09.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 01.09.1995 по 31.05.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Школа №3 (потом №208)
Образование
С 01.09.2005 по ?.06.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УрГУПС Электро-технический факультет
Работа или профессия
С 01.04.2010 по 15.06.2014
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
ЕИВЦ Системный администратор
Бракосочетание
27.08.2011

Жена: Попова Любовь Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 15.06.2014 по 01.09.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ЕИВЦ Начальник отдела ПТК
Рождение ребёнка
17.01.2015

Сын: Попов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Попова Любовь Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 01.09.2016
Москва, город федерального значения Москва
Заместитель начальника отдела ПТК ГВЦ
Место жительства
С 05.09.2016
Москва, город федерального значения Москва
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