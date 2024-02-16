Симонова (Богданова) Капитолина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Богданова) Капитолина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1962

Отец: Богданов Александр Дмитриевич

Мать: Богданова Надежда Яковлевна

Бракосочетание
04.12.1982

Муж: Симонов Иван Иванович

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.04.1984

Дочь: Копа Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Иванович

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.05.1985

Дочь: Воробьева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Иванович

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
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