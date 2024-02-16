Симонова (Богданова) Капитолина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1962
Бракосочетание
04.12.1982
Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.04.1984
Дочь: Копа Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1985
Дочь: Воробьева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Иванович