Копа (Симонова) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984
Рождение ребёнка
17.03.2005
Дочь: Копа Алина Дмитриевна
Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.2008
Дочь: Копа Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.2015
Дочь: Копа Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно