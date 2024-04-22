Копа (Симонова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копа (Симонова) Светлана Ивановна

Место рождения

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984

Отец: Симонов Иван Иванович

Мать: Симонова Капитолина Александровна

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.03.2005

Дочь: Копа Алина Дмитриевна

Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.11.2008

Дочь: Копа Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.04.2015

Дочь: Копа Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Копа Дмитрий Николаевич

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копа Дмитрий Николаевич

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