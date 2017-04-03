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Симонов Иван Иванович

Место рождения

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.09.1958

Дата смерти

03.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1958

Отец: Симонов Иван Никифорович

Мать: Симонова Нина НИколаевна

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
04.12.1982

Жена: Симонова Капитолина Александровна

Невдольск, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.04.1984

Дочь: Копа Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Капитолина Александровна

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.05.1985

Дочь: Воробьева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Капитолина Александровна

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Нина НИколаевна

Смерть
03.04.2017
Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
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