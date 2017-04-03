Симонов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1958
Дата смерти03.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1958
Отец: Симонов Иван Никифорович
Мать: Симонова Нина НИколаевна
Бракосочетание
04.12.1982
Рождение ребёнка
20.04.1984
Дочь: Копа Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1985
Дочь: Воробьева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Капитолина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Нина НИколаевна
Смерть
03.04.2017