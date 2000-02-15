Богданов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1937
Дата смерти15.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937
Рождение ребёнка
29.12.1962
Дочь: Симонова Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Богданова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1969
Сын: Богданов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Богданова Надежда Яковлевна
Климово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2000
Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Похоронен в д.Невдольск. Суземского района