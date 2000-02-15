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Богданов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Телжево, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.03.1937

Дата смерти

15.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937

Отец: Богданов Дмитрий Михайлович

Мать: Богданова Елизавета Ивановна

Телжево, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1962

Дочь: Симонова Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Богданова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
27.10.1969

Сын: Богданов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Богданова Надежда Яковлевна

Климово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Надежда Яковлевна

Смерть
15.02.2000
Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Похоронен в д.Невдольск. Суземского района
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