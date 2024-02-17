Богданов Сергей Александрович
Место рожденияКлимово
Дата рождения27.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1969
Климово
Рождение ребёнка
03.03.1994
Дочь: Богданова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна
Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.02.1999
Дочь: Богданова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна
Рождение ребёнка
07.03.2009
Дочь: Богданова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно