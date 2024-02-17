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Богданов Сергей Александрович

Место рождения

Климово

Дата рождения

27.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1969

Отец: Богданов Александр Дмитриевич

Мать: Богданова Надежда Яковлевна

Климово
Рождение ребёнка
03.03.1994

Дочь: Богданова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.02.1999

Дочь: Богданова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна

Рождение ребёнка
07.03.2009

Дочь: Богданова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Лилия Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Лилия Эдуардовна

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