Богданова (Анисенко) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти19.07.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
29.12.1962
Дочь: Симонова Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1969
Сын: Богданов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Богданов Александр Дмитриевич
Климово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1990
Могилевцы, Климовский муниципальный район, Брянская область