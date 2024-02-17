Богданова (Анисенко) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Анисенко) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

19.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Анисенко Яков Федорович

Мать: Анисенко Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.12.1962

Дочь: Симонова Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Богданов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.10.1969

Сын: Богданов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Богданов Александр Дмитриевич

Климово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Александр Дмитриевич

Смерть
19.07.1990
Могилевцы, Климовский муниципальный район, Брянская область
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