Воробьева (Симонова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1985
Бракосочетание
23.11.2002
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.2005
Сын: Воробьев Роман Владимирович
Отец ребёнка: Воробьев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
15.06.2009
Сын: Воробьев Артём Владимирович
Отец ребёнка: Воробьев Владимир Владимирович