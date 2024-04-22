Воробьева (Симонова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Симонова) Ирина Ивановна

Воробьева (Симонова) Ирина Ивановна

Место рождения

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1985

Отец: Симонов Иван Иванович

Мать: Симонова Капитолина Александровна

Суземка, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.11.2002

Муж: Воробьев Владимир Владимирович

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.2005

Сын: Воробьев Роман Владимирович

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Владимирович

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.06.2009

Сын: Воробьев Артём Владимирович

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Владимирович

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close