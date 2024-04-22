Воробьев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978
Бракосочетание
23.11.2002
Жена: Воробьева Ирина Ивановна
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.2005
Сын: Воробьев Роман Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.2009
Сын: Воробьев Артём Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Ивановна