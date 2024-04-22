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Воробьев Владимир Владимирович

Место рождения

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

14.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978

Отец: Воробьев Владимир Михайлович

Мать: Воробьева Антонина Ивановна

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.11.2002

Жена: Воробьева Ирина Ивановна

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.2005

Сын: Воробьев Роман Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Ивановна

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.06.2009

Сын: Воробьев Артём Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Ивановна

Городцы, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
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