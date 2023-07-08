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Медведева Марфа Семеновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1810

Муж: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврила Медведев, Архип и Мар... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Медведев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Моргачева (Медведева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мерзликина (Медведева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бобровская (Медведева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен и ... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Медведев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Медведев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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