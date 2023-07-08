Медведева Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Бракосочетание
1810
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврила Медведев, Архип и Мар... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Медведев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Моргачева (Медведева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мерзликина (Медведева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бобровская (Медведева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен и ... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Медведев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Медведев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Гаврилович
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор... Показать все
Смерть
Неизвестно