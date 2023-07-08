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Медведев Никита Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Медведев Василий Гаврилович

Мать: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова (Щептева) Василиса Карповна

Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Карп Семенов Мерзликин, Карп... Показать все
Призыв на военную службу
Неизвестно
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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