Медведев Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Карп Семенов Мерзликин, Карп... Показать все
Призыв на военную службу
Неизвестно
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно