Филатова (Щептева) Василиса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Щептева) Василиса Карповна

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Никита Васильевич

Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Карп Семенов Мерзликин, Карп... Показать все
Бракосочетание
1850

Муж: Филатов Кондратий Назарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №31, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Иван Назаров Филатов и Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Филатов Тимофей Кондратьевич

Отец ребёнка: Филатов Кондратий Назарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филатов Захар Кондратьевич

Отец ребёнка: Филатов Кондратий Назарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.10.1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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