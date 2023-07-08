Филатова (Щептева) Василиса Карповна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти14.10.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Карп Семенов Мерзликин, Карп... Показать все
Бракосочетание
1850
Брак 2: запись о браке №31, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Иван Назаров Филатов и Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Филатов Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Филатов Кондратий Назарович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филатов Захар Кондратьевич
Отец ребёнка: Филатов Кондратий Назарович
Смерть
14.10.1859