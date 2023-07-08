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Филатов Кондратий Назарович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1832

Жена: Филатова (Мерзликина) Марина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Мануил Васильев, Петр Федоро... Показать все
Бракосочетание
1850

Жена: Филатова (Щептева) Василиса Карповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №31, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Иван Назаров Филатов и Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Филатов Тимофей Кондратьевич

Мать ребёнка: Филатова (Щептева) Василиса Карповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филатов Захар Кондратьевич

Мать ребёнка: Филатова (Щептева) Василиса Карповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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