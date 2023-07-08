Филатов Кондратий Назарович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1832
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Мануил Васильев, Петр Федоро... Показать все
Бракосочетание
1850
Брак 2: запись о браке №31, метрическая книга за 1850 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Иван Назаров Филатов и Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Филатов Тимофей Кондратьевич
Мать ребёнка: Филатова (Щептева) Василиса Карповна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филатов Захар Кондратьевич
Мать ребёнка: Филатова (Щептева) Василиса Карповна
Смерть
Неизвестно