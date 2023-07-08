Филатова (Мерзликина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти20.04.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ма... Показать все
Бракосочетание
1832
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Мануил Васильев, Петр Федоро... Показать все
Смерть
20.04.1850