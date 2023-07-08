Филатова (Мерзликина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Мерзликина) Марина Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1812

Дата смерти

20.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мерзликин Иван Кириллович

Мать: Мерзликина (Алтухова) Федора Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ма... Показать все
Бракосочетание
1832

Муж: Филатов Кондратий Назарович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Мануил Васильев, Петр Федоро... Показать все
Смерть
20.04.1850
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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