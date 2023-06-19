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Мерзликин Иван Кириллович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

15.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1803

Жена: Мерзликина Федора Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Филатова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина Федора Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мерзликина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина Федора Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
15.07.1853
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №15, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния