Мерзликин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти15.07.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Филатова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина Федора Дементьевна
Рождение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1812 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мерзликина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина Федора Дементьевна
Смерть
15.07.1853
Смерть: запись о смерти №15, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния