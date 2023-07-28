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Медведев Василий Гаврилович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Медведев Гавриил Михайлович

Мать: Медведева Прасковья Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1810

Жена: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврила Медведев, Архип и Мар... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Летуновская Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Медведев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Моргачева Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мерзликина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бобровская Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен и ... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Медведев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Медведев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно