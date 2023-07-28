Медведев Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
1810
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Гаврила Медведев, Архип и Мар... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Летуновская Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Медведев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Моргачева Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мерзликина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бобровская Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Семен и ... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Медведев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор ... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Медведев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Рождение: запись о рождении №19, метрическая книга за 1829 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никифор... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Семеновна
Смерть
Неизвестно