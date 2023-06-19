Моргачева (Медведева) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1817
Бракосочетание
1837
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сергей Васильев Медведев, Фед... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Летуновская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №40, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Сергей ... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Моргачева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Хныкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Филипп В... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Моргачева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1848 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещщении были Никола... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Моргачева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Моргачева Домна Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №54, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Моргачева Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №44, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были диакон ... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Моргачева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич
Рождение: запись о рождении №50, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Ло... Показать все
Смерть
Неизвестно