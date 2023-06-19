Моргачева (Медведева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Медведева) Агафья Васильевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Медведев Василий Гаврилович

Мать: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1837

Муж: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сергей Васильев Медведев, Фед... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Летуновская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №40, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Сергей ... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Моргачева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Хныкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Филипп В... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Моргачева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Моргачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1848 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещщении были Никола... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Моргачева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Моргачева Домна Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №54, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Моргачев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Моргачева Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №44, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были диакон ... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Моргачева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №50, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Ло... Показать все
Смерть
Неизвестно