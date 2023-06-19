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Моргачев Андрей Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Моргачев Иван Васильевич

Мать: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Ив... Показать все
Смерть
1858
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от скарлатины Смерть: запись о смерти №39, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния