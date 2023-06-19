Моргачев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Ив... Показать все
Смерть
1858
Умер от скарлатины Смерть: запись о смерти №39, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния