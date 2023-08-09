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Моргачев Иван Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Бракосочетание
1837

Жена: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сергей Васильев Медведев, Фед... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Летуновская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №40, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Сергей ... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Моргачева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Хныкина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Филипп В... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Моргачева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Моргачев Иван Иванович

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1848 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещщении были Никола... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Моргачева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Моргачева Домна Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №54, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Моргачев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Илья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Моргачева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №44, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были диакон ... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Моргачева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева Агафья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №50, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Ло... Показать все
Смерть
Неизвестно