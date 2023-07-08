Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновская (Медведева) Федосья Васильевна

Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Медведев Василий Гаврилович

Мать: Медведева Марфа Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1831

Муж: Летуновский Феоктист Афанасьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №19, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Самуил Иванов Медведев, Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.