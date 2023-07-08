Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
1831
Брак: запись о браке №19, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Самуил Иванов Медведев, Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно