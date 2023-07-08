Летуновский Феоктист Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновский Феоктист Афанасьевич

Летуновский Феоктист Афанасьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1831

Жена: Летуновская (Медведева) Федосья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №19, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Самуил Иванов Медведев, Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.