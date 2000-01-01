Триголубова (Колпакова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триголубова (Колпакова) Екатерина Павловна

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Колпаков Павел Семёнович

Мать: Колпакова Фёкла Петровна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892

Сын: Триголубов Осип (Иосиф) Нестерович

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Травкина Татьяна Нестеровна

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898

Сын: Триголубов Изот Нестерович

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жерносекова Елена Нестеровна

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1901

Сын: Триголубов Аверьян Нестерович

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1908

Сын: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1914

Сын: Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович

Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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