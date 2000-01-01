Триголубова (Колпакова) Екатерина Павловна
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Колпаков Павел Семёнович
Мать: Колпакова Фёкла Петровна
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892
Сын: Триголубов Осип (Иосиф) Нестерович
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Травкина Татьяна Нестеровна
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898
Сын: Триголубов Изот Нестерович
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жерносекова Елена Нестеровна
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1901
Сын: Триголубов Аверьян Нестерович
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1908
Сын: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1914
Сын: Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович
Отец ребёнка: Триголубов Нестор Никитьевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно