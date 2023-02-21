Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1914
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1937
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis