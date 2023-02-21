Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1914

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Триголубов Нестор Никитьевич

Мать: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1937

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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