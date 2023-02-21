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Триголубов Нестор Никитьевич

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892

Сын: Триголубов Осип (Иосиф) Нестерович

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Травкина Татьяна Нестеровна

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898

Сын: Триголубов Изот Нестерович

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жерносекова Елена Нестеровна

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1901

Сын: Триголубов Аверьян Нестерович

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1908

Сын: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1914

Сын: Триголубов Поликарп (Карп) Нестерович

Мать ребёнка: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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