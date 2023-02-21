Травкина (Триголубова) Татьяна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина (Триголубова) Татьяна Нестеровна

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1894

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Триголубов Нестор Никитьевич

Мать: Триголубова Екатерина Павловна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Травкин Филипп Васильевич

Žusiny
Рождение ребёнка
1932

Сын: Травкин Варфоломей Филиппович

Отец ребёнка: Травкин Филипп Васильевич

Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Žusiny
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