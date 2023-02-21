Травкина (Триголубова) Татьяна Нестеровна
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1894
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Травкин Филипп Васильевич
Žusiny
Рождение ребёнка
1932
Сын: Травкин Варфоломей Филиппович
Отец ребёнка: Травкин Филипп Васильевич
Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Žusiny