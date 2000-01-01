Травкин Филипп Васильевич
Место рожденияŽusiny
Дата рождения1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Žusiny
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Травкина Татьяна Нестеровна
Žusiny
Рождение ребёнка
1932
Сын: Травкин Варфоломей Филиппович
Мать ребёнка: Травкина Татьяна Нестеровна
Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно