Травкин Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкин Филипп Васильевич

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Место рождения

Žusiny

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Žusiny
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Травкина Татьяна Нестеровна

Žusiny
Рождение ребёнка
1932

Сын: Травкин Варфоломей Филиппович

Мать ребёнка: Травкина Татьяна Нестеровна

Žusiny
Работа или профессия
Неизвестно
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