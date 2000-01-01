Колпакова Фёкла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Триголубова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1873
Сын: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колпаков Василий Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анисия Павловна
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
Protupiany (Protupenai)
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колпаков Конофей Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
Protupiany (Protupenai)
Похороны
Неизвестно
Veziške