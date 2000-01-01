Колпакова Фёкла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпакова Фёкла Петровна

Колпакова Фёкла Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Триголубова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1873

Сын: Колпаков Сафон (Сафрон) Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1877

Сын: Колпаков Василий Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анисия Павловна

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

Protupiany (Protupenai)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колпаков Конофей Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Семёнович

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
Protupiany (Protupenai)
Похороны
Неизвестно
Veziške
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close