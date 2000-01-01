Иванова (Колпакова) Евгения Павловна
Место рожденияProtupiany (Protupenai)
Дата рождения1888
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Колпаков Павел Семёнович
Мать: Колпакова Фёкла Петровна
Protupiany (Protupenai)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иванов Малахий (Малафей) Кириллович
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Ефимович
Protupiany (Protupenai)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Veziške