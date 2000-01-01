Иванова (Колпакова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Колпакова) Евгения Павловна

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Место рождения

Protupiany (Protupenai)

Дата рождения

1888

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колпаков Павел Семёнович

Мать: Колпакова Фёкла Петровна

Protupiany (Protupenai)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Малахий (Малафей) Кириллович

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Ефимович

Protupiany (Protupenai)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
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