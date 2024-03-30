Шулакова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1847
Дочь: Шулакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич
Рождение ребёнка
25.07.1850
Сын: Шулаков Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич
Рождение ребёнка
09.03.1858
Сын: Шулаков Евфимий Николаевич
Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Шулаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно