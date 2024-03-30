Шулакова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулакова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1847

Дочь: Шулакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1850

Сын: Шулаков Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич

Рождение ребёнка
09.03.1858

Сын: Шулаков Евфимий Николаевич

Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Шулаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шулаков Николай Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаков Николай Фомич

Смерть
Неизвестно
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