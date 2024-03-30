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Шулаков Стефан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1850

Отец: Шулаков Николай Фомич

Мать: Шулакова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: Шулакова Александра Стефановна

Мать ребёнка: Шулакова Стефанида Алексеевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулакова Стефанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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