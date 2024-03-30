Шулаков Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1850
Отец: Шулаков Николай Фомич
Мать: Шулакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: Шулакова Александра Стефановна
Мать ребёнка: Шулакова Стефанида Алексеевна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно